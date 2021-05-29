ربع مليار جنيه ربح في 2021.. "المتحدة" تكشف كيف حولت خسائرها إلى أرباح؟

كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل الأرقام التي حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان منذ أن تولت عملها وحتى الآن، حيث كشفت الأرقام تحولا في خسائر الشركة في 2017 إلى أرباح بموسم 2021.

ففي عام 2017، تضمنت قائمة الدخل، تكاليف الدراما التي بلغت 846 مليونا و800 ألف، وتكاليف البرامج التي بلغت 11 مليونا و620 ألف، وتكاليف تسويقية بقيمة 49 مليونا و228 ألفا، وبلغت إجمالي التكاليف 907 ملايين و649 ألفًا، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 437 مليونا و676 ألفًا، بإجمالي خسائر بلغت 469 مليونا و973 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 17 عملًا.

وذكر صالح أن الشركة لم تكن قد ضمت قناة الحياة بعد في هذا العام.

وفي عام 2018، بلغت تكاليف الدراما 844 مليونا، وتكاليف البرامج 11 مليونا و562 ألفًا، ومصروفات تسويقية 67 مليونا و594 ألفًا، وبإجمالي تكاليف بلغ 923 مليونا و123 ألفًا، وإجمالي مصروفات بلغ 821 مليونا و953 ألفًا، بخسائر بلغت 100 مليون وواحد و202 ألفا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 18 عملًا.

وفي عام 2019، بلغت تكاليف الدراما 664 مليونا و800 ألف، وتكاليف البرامج 41 مليونا و886 ألفًا، ومصاريف تسويقية بلغت 53 مليونا و917 ألفًا، بإجمالي تكاليف بلغت 760 مليونا و603 ألفًا، وإيرادات بلغت 740 مليونا و409 آلاف، بخسائر بلغت 20 مليونا و194 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 15 عملًا.

وفي عام 2020، بلغت تكاليف الدراما 680 مليونا، وتكاليف البرامج 24 مليونا و86 ألفًا، ومصاريف تسويقية بقيمة 10 ملايين، بإجمالي تكاليف بلغت 714 مليونا و86 ألفًا، وإيرادات بلغت 668 مليونا و175 ألفًا، بخسائر بلغت 45 مليونا و911 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 13 عملًا.

أما في 2021، بلغت تكاليف الدراما 940 مليونا وتكاليف برامج بلغت 18 مليونا و258 ألفًا، ومصاريف تسويقية بقيمة 60 مليونا و28 ألفًا، ووصلت قيمة التكاليف مليارا و18 مليونا و286 ألفًا، فيما بلغت قيمة الإيرادات مليارا و275 مليونا، بإجمالي أرباح بلغت 256 مليونا و713 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 16 عملاً.