الوفاة تصل لـ 50% وإزالة العينين.. تحذير رسمي من خطورة "الفطر الأسود"

كتب - أحمد جمعة:

حذّر تقرير رسمي أعدته وزارة الصحة والسكان، من مخاطر الإصابة بالفطر الأسود، الذي أثار جدلًا منذ الأيام الماضية، في أعقاب الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبيل وفاته.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة مكافحة العدوى بالوزارة، وحصل عليه مصراوي، فإنه إذا لم تتم السيطرة على المرض، ولم يتم بدء علاجه مبكرًا يمكن أن يسبب معدل وفاة من 20 إلى 50 بالمئة للمصابين بأعراض شديدة حسب نوع الفطر المسبب للمرض، والجزء المتأثر من الجسم.

ويمكن علاج المرض بأدوية مضادات للفطريات تحت الإشراف الطبي، وتستمر فترة العلاج من 4 إلى 6 أسابيع، وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوى.

وأكد التقرير أن الفطر الأسود مرض غير معدٍ ولا ينتقل من إنسان لآخر أو بين الإنسان والحيوان.

وتشمل الأعراض، على حسب مكان نمو الفطر، الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانبه الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام بالبطن، قئ، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم بالبراز، إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.