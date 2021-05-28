صور.. محور كلابشة على النيل في أسوان جاهز للافتتاح

أسوان – إيهاب عمران:

حظيت محافظة أسوان بنصيب كبير من مشروعات التنمية والمحاور والكباري العلوية على نهر النيل، والتي تهدف إلى ربط قرى غرب النيل شرق النيل، وتخفيض المسافات بين الكباري، من أجل توفير الجهد والوقت على أهالي قرى ومراكز أسوان .

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة لها نصيب كبير في المشروعات القومية المتعلقة بالطرق والكباري حيث يوجد بالمحافظة كوبري أسوان الملجم، كما يجرى تنفيذ 3 محاور أخرى هي دراو و المحور البديل لكوبري خزان أسوان، ومحور كلابشة والذي انتهى العمل فيه بتكلفة إجمالية مقدارها أكثر من مليار جنيه، وجرى تشغيله تجريبياً، وأصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عطية أن محور كلابشة الجديد، يهدف لزيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه في هذه المنطقة، ومد شريان رئيسي بالمنطقة الصحراوية الغربية وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

وأشار عطية إلى أن محور كلابشة يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 9 كباري منها 5 كباري رئيسية، بجانب 4 كباري أخرى و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجاري المائية.