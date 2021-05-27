اليوم.. طلاب الثانوية يختتمون الامتحان التجريبي الثاني عن شهر مايو

كتب- أسامة علي:



يختتم طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان التجريبي الثاني عن شهر مايو.

وبدأ الامتحان في الساعة 10 ويستمر حتى الساعة 1 ظهرا، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مواد اللغة العربية والإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية.

الإمتحان التجريبي الثاني استمر على مدار 3 أيام، خلال أيام 23، و25، و27 مايو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه على طلاب الثانوية العامة تفعيل تطبيق تنويهات على التابلت، لاستقبال الأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق تنويهات يساعد الطالب في الحصول على أكواد الامتحانات، وأيضا تسجيل أي شكاوى أو مشكلات تتعلق بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

وأوضحت الوزارة: أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وستنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم استخدام طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث، والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم. ​