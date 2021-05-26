شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال 6 أيام

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الفترة من الأربعاء 26 مايو وحتى الإثنين 31 مايو.

تراوحت درجات الحرارة على القاهرة بين 33 إلى 37 درجة، والمناطق الجنوبية من 40 وحتى 42 درجة، والسواحل الشمالية من 29 وحتى 32 درجة.

جاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، نشاط على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

الخميس:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، نشاط على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

الإثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.​