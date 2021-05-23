بالتنسيق مع "الخارجية".. "الشكاوى الحكومية": حل مشكلة 200 سائق عالق بالمعبر الليبي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة مستمرة في جهودها لتلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد.

جاء ذلك في إطار تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.

وأشار الرفاعي إلى أن من بين ما تم رصده عبر الخط الساخن "16528"، استغاثة أحد المواطنين من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة إلى الأراضي المصرية من خلال معبر مساعد الليبي، موضحًا أنه عالق بالمعبر بسيارته؛ حيث يمتلك سيارة شحن كبيرة، وهو الأمر نفسه المُنطبق على أكثر من 200 سائق عالق بالمعبر، ويرغبون في العودة إلى مصر.

وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: قامت المنظومة على الفور بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الخارجية؛ حيث تم التواصل مع مسؤولي ميناء مساعد البري، وذلك من قبل مساعد الوزير بالقطاع القنصلي للشكاوى، والتحقق من هوية المواطنين، والسماح لهم بالعبور والعودة إلى الأراضي المصرية، وإزالة أسباب الشكوى.

وأشار الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لاستغاثة أحد المواطنين، والتي أفاد خلالها أن والدته البالغة من العمر نحو 64 عامًا تعاني أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع، وبدا عليها الإعياء الشديد مؤخرًا؛ حيث بلغت نسبة الأكسجين في الدم 53%، وأنها ما زالت موجودة بالمنزل، مطالبًا بنقلها إلى وحدة الرعاية المركزة بأي مستشفى حكومي.

واستطرد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تم على الفور توجيه المواطن للذهاب بالحالة إلى مستشفى الصدر بإمبابة للفحص والتقييم؛ نظرًا لقربها من محل سكنه، وذلك بعد أن تم توفير سيارة إسعاف لها لسرعة النقل، وتقرر حجز المريضة محل الشكوى بوحدة الرعاية المتوسطة بالمستشفى لنقص معدل الأكسجين بالدم، ولتلقي كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف الرفاعي: رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن استغاثة لإحدى المواطنات تطلب توفير كيس دم فصيلة "O"، لوالدتها التي تعاني أنيميا حادة ونقص نسبة الهيموجلوبين، وتحتاج إلى نقل دم، وأنها توجد بأحد المستشفيات الخاصة ولا تتوافر تلك الفصيلة بالمستشفى.

على الفور تم التواصل مع مدير بنوك الدم بمحافظة القاهرة، الذي أفاد بتوفير كيس دم فصيلة "O" للمريضة، وتمت المتابعة حتى تسلم ذووها الكيس المطلوب.

وذكر مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: استقبلت المنظومة اتصالاً عبر الخط الساخن "16528"، شكوى من أحد المواطنين، أشار خلالها إلى تضرر الأهالي بعزبة ألمظ، بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بالمصرف المار بالعزبة، وتم التنسيق بخصوص هذه الشكوى مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري، لإزالة أسبابها، وبالمتابعة تم توجيه المعدات إلى موقع الشكوى، والبدء في تطهير المصرف محل الشكوى، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت عبر تطبيق الواتس آب من خلال رقميها "01555516528 - 01555525444" رسائل وشكاوى بعض المواطنين بشأن تراكم كميات كبيرة من القمامة في شارع المعاهدة بجوار البنك الزراعي المصري، بمدينة أبو صوير، بمحافظة الإسماعيلية، وتمت إحالة الشكوى إلى مسؤولي المحافظة، حيث أفادت الوحدة المحلية بأبو صوير أنه تم رفع القمامة من موقع الشكوى، وإزالة أسبابها.