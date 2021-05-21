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بتوجيهات الرئيس.. وفدان أمنيان مصريان يصلان غزة وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار

04:33 م الجمعة 21 مايو 2021
بتوجيهات الرئيس.. وفدان أمنيان مصريان يصلان غزة وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل عصر اليوم الجمعة، وفدان أمنيان مصريان إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، عصر الجمعة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب عن سعادته بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الرئيس، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة: "كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة"، متمنيًا استمرار التعاون فيما بينهما لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة التي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفد أمني مصري عبد الفتاح السيسي هدنة غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

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