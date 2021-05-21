وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت بعد صراع مع المرض

كتب- مينا غالى:

توفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعتته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وأحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم وصاحب دريم بارك وشركه إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.