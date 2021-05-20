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بالصور.. انعقاد امتحانات الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس​

12:24 م الخميس 20 مايو 2021
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كتب مينا غالي

بدأت صباح أمس امتحانات آخر العام للكلية الإكليريكية اللاهوتية، بالأنبا رويس بمقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتم توزيع الطلاب البالغ عددهم خمسمائة طالب للقسم المسائي وخمسين طالبًا للقسم الصباحي، بحيث لا تتجاوز كثافة المتواجدين في لجان الامتحانات عن ٢٠ ٪ من إجمالي مساحة اللجنة، هذا إلى جانب التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية على كافة المتواجدين بالكلية، مع تطهير أماكن لجان الامتحانات بمواد التطهير المقررة.

وقررت إدارة الإكليريكية قصر الامتحانات التي سيتم الامتحان فيها من داخل مقر الكلية على ٣٠ ٪ من المواد فقط، بينما يستكمل الطلاب امتحانات بقية المواد، بعضها من خلال الأبحاث والبعض الآخر بطريقة امتحانات الـ online.

الكلية الإكليريكية اللاهوتية الكاتدرائية المرقسية امتحانات العباسية

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