هاني يونس ينشر فيديو لطريق جديد يربط بين محافظتي القليوبية بالدقهلية

كتب- يوسف عفيفي:

نشر المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، هاني يونس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لطريق جديد يربط بين محافظتي القليوبية بالدقهلية.

وقال يونس في الفيديو: إن رئيس الوزراء يتفقد عددًا من مشروعات الطرق والكباري للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، وأثناء الزيارة تم زيارة مشروع مهم لربط القليوبية بالدقهلية والآن يتم رفع وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عددًا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية،رافقه خلالها كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

واستهل رئيس الوزراء، الجولة بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لما له من مردود إيجابي يُسهم في تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين مختلف المدن والمحافظات، وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.