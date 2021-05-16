القاهرة 39.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

03:49 م الأحد 16 مايو 2021
القاهرة 39.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لـ5 درجات، حيث تسجل 39 درجة.

وأضافت شاكر، أن الارتفاع في الحرارة يكون بشكل مؤقت ولمدة يوم واحد فقط، حيث تعود درجات الحرارة بداية من غدا الاثنين إلى المعدلات الطبيعية، وتصل على القاهرة لـ34 درجة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تسجل القاهرة اليوم ٣٩ درجة ومحافظات شمال الصعيد ٤٠ درجة وجنوب الصعيد ٤١ درجة ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل ٢٧ درجة، لكن بداية من الغد تتراجع الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية بقيم تصل لـ4 إلى 5 درجات بينما تصل مرتفعة على المناطق الجنوبية لتسجل 40 إلى 41 درجة.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى يتم تسجيلها خلال فترة الظهيرة، لذلك يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا نصاب بإجهاد الحرارة".

وتابعت: "أبرز الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد هي نشاط للرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص".

الطقس درجة الحرارة الرطوبة الرياح

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