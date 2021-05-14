برلماني: "مستقبل وطن" يبت في قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعات إرهابية بعد العيد

10:29 ص الجمعة 14 مايو 2021
برلماني: "مستقبل وطن" يبت في قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعات إرهابية بعد العيد

حزب مستقبل وطن

كتب - نشأت علي:

قال عبدالفتاح محمد، مقدم مشروع قانون فصل المنتمين لجماعات إرهابية من الوظائف الحكومية، إنه سلّم مشروع القانون للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لدراسته واتخاذ ما يلزم حياله.

وقال في تصريح خاص لمصراوي، إن الحزب سينظر في مشروع القانون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحال الموافقة عليه سيقوم بتقديمه لرئيس البرلمان بعد توقيع ٦٠ عضو من اعضاء المجلس عليه.

وكشف أن ما دفعه لتقديم القانون هو ما حدث عقب يناير 2011 وما يحدث حتى الآن من جماعة الإخوان ومحاولاتهم تخريب البلاد وتشويه صورة مصر خارجيًّا، وحربها المستمرة على الدولة والتربص بها، إلا أن السبب الرئيسي هو ما شاهدناه من حوادث متكررة في القطارات، وهو ما عبر عنه وزير النقل صراحة بأن عناصر الجماعة الإرهابية هي التي تعبث بمرفق السكة الحديد.

وكشف ان القانون تم تقسيمه إلى ثلاث مواد، إلى جانب مادة النشر. حددت المادة الأولى منه وقف المشتبه فيهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، والمادة الثانية نصت على تولي النيابة الإدارية التحقيقات والفصل الفوري إذا ثبتت تهمة الانتماء إلى الإخوان، على أن يصرف معاش له، والمادة الثالثة ركزت على مواجهة شائعات السوشيال ميديا ومعاقبة مروجيها

حزب مستقبل وطن فصل المنتمين للاخوان الجماعات الإرهابية

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