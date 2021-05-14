"اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة

10:45 ص الجمعة 14 مايو 2021
"اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة، للحديث عن موضوع "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية".

وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى

خطبة الجمعة الرسالة المحمدية أبواب الخير صلاة الجمعة

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