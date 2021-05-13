هدايا وتهنئة.. انطلاق مبادرة "عيدك عيدنا" في أول أيام عيد الفطر

01:08 م الخميس 13 مايو 2021
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كتب- أحمد مسعد:
تصوير - محمود بكار :

انطلقت منذ قليل، فعاليات مبادرة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا"، تحت رعاية وزارة النقل والمواصلات، حيث تم توزيع الهدايا على المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، والعميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، وأحمد عبدالهادي متحدث مترو الأنفاق، والعميد أحمد جاد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة السكة الحديد.

مبادرة عيدك عيدنا عيد الفطر وزارة النقل والمواصلات هيئة السكك الحديدية

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