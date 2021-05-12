السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الفطر المبارك
كتب- محمد نصار:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.
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