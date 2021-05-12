السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الفطر المبارك

03:17 م الأربعاء 12 مايو 2021
السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي والرئيس التونسي

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التونسي قيس سعيد تونس عيد الفطر

الخبر التالى:

العدد "مروّع".. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة بشأن كورونا قبل عيد الفطر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:العدد "مروّع".. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة بشأن كورونا قبل عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا