المصيلحي: مخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر ‪

كتب- محمد سامي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي أن مخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.

ووجه المصيلحي - في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وتوفيره للمواطنين،كما وجه الوزير باستمرار تشغيل مصانع بنجر السكر خلال أعياد شم النسيم، والإجازات الرسم لتوفير سلعة السكر طوال الوقت للمواطنين.

وفي إطار خطة الدولة لتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية، نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير كميات كبيرة من "المولاس" من انتاج العام الحالي تصل إلى 40 الف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير على دفعات إلى دول أوروبا، وشرق أسيا وإندونيسيا، وأمريكا،كما تم طرح 30 ألف طن مولاس في السوق المحلي، بجانب تصدير 80 ألف طن "لب بنجر" إلى دول البحر المتوسط، والمغرب، وإيطاليا، والذي يستخدم في صناعة الأعلاف بجانب طرح 4 آلاف طن تفل بنجر في السوق المحلي.‪

‬ وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، الدكتور أحمد أبو اليزيد بإن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من. المزارعين لإنتاج السكر المحلي من البنجر، وتم استلام ما يقرب من مليون و360 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 187 ألف سكر أبيض سائب ،وإنتاج كميات كبيرة من المولاس، وإنتاج "لب البنجر" الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وتساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

وأوضح أبو اليزيد أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن ،كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس، وكذلك انتاج 140 ألف طن "لب بنجر" لاستخدامه في صناعة الأعلاف، نتيجة تطوير خطوط الانتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا، مما ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وزيادة معدلات إنتاج المولاس‪ .‬​