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صناعة الزهور في مصر.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية (صور)

07:34 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- أحمد مسعد:

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول، لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت عنوان "صناعة الزهور في مصر: الفرص والتحديات"، بحضور ومشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

وقال محمود الأعرج، المشرف على مركز المعلومات إنه عمل على تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها ليكون بيت خبرة لتقديم كافة الخدمات للجهات صاحبة الشأن بالوزارة.

وشدد على أن ذلك يأتي في ضوء توجهات القيادة السياسية ووزير الزراعة باستغلال كافة الأصول بالوزارة الاستغلال الأمثل.

بينما أكد المهندس محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، أن حديقة الأورمان مقصد لكل الباحثين من كليات الزراعة والطب للاستفادة من محتوياتها في دراساتهم وأبحاثهم.

بينما أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن الوزارة تدعم بكافة السبل العاملين في قطاع الزهور والزينة باعتباره من أهم القطاعات في الزراعة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام العاملين في هذا القطاع عبر الاجتماعات المتواصلة مهم خاصة فيما يتعلق بالتصدير إلى الخارج.

مركز المعلومات الصوتية والمرئية صناعة الزهور حديقة الأورمان النباتية

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