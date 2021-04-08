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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية

05:06 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- أحمد مسعد:

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، بحديقة الأورمان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير، ومحمود الأعرج المشرف العام على المركز.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر تكريم عدد من الباحثين والإعلاميين لدورهم في التوعية الخاصة بقضايا الزراعة.

مركز المعلومات الصوتية والمرئية حديقة الأورمان وزارة الزراعة استصلاح الأراضي

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