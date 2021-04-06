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الأرصاد تعلن توقعاتها وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

03:46 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
الأرصاد تعلن توقعاتها وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

توقعات طقس أول أيام رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس أول أيام شهر رمضان الكريم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال شاهين لمصراوي، "أحب أبشر المواطنين بأن بدايات شهر رمضان مبشرة وتشهد أول أيام الصيام أجواء ربيعية مستقرة، خالية من الارتفاعات في درجات الحرارة".

وأضاف أن درجات الحرارة في أول أيام الشهر الكريم ستتراوح ما بين 23 ـ 24 درجة مئوية على القاهرة، متابعا: "يهمنا أن تكون بدايات رمضان مستقرة وعدم وجود ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة من أجل الصيام.

ونصح شاهين، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوزية باستمرار، لأنه من الوارد أن يحدث جديد بشأن الطقس وارتفاع الحرارة في بعض الأيام، متابعا: "عند ارتفاع الحرارة سننصح المواطنين بالمشروبات التي يتناولونها لمواجهة العطش والظمأ خلال ساعات الصيام من نهار رمضان".
وبحسب البحوث الفلكية، يبدأ الشهر الكريم الثلاثاء المقبل، على أن تستطلع دار الإفتاء هلاله يوم الأحد المقبل.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة شهر رمضان

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