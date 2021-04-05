موكب المومياوات الملكية.. إقبال كثيف لزيارة متحف الحضارة - صور
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كتب- محمد سامي:
تصوير- محمود بكار:
شهد المتحف القومي للحضارة، اليوم الاثنين، توافد العشرات من المواطنين الذين حرصوا على زيارته وتفقد معروضاته، بعد يومين من الاحتفالية الكبرى الخاصة موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.
واصطف العشرات من الزوار على بوابة المتحف مع الساعات الأولى لاستقبال الجمهور وتنوعت الفئات الزائرة للمتحف من مختلف الشرائح العمرية، بدءا من الأطفال القادمين بصحبة ذويهم، والشباب وكبار السن.
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