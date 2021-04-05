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بروتوكول تعاون بين الطاقة الذرية والطيران المدني للتخلص النفايات الإشعاعية

04:00 م الإثنين 05 أبريل 2021
بروتوكول تعاون بين الطاقة الذرية والطيران المدني للتخلص النفايات الإشعاعية

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبيد:

وقعت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الطاقة الذرية، وذلك للتخلص الآمن من النفايات الإشعاعية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للجودة والبيئة بالوزارة، ويأتي توقيع البروتوكول وفقاً لأحكام الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادرة بالقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكافة اللوائح والقواعد الملزمة للوقاية والإدارة الآمنة للنفايات المشعة، لتحقيق الأمان الإشعاعى لضمان حماية البيئة والعاملين.

وقع البروتوكول من جانب هيئة الطاقة الذرية الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة، ومن جانب الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة، ووقع عن مصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن هيئة الطاقة الذرية تعد الجهة الوحيدة المعتمدة والمنوطة بالتخلص الآمن من النفايات، وتابع الوزير أن الوزارة تضع خطط واستراتيجيات فعالة، نحو تأمين المطارات والمنشآت المختلفة التابعة للوزارة، والتخلص الآمن من النفايات الإشعاعية من أجهزة، ومولدات الأشعة والكواشف الكهربائية، وأجهزة الكشف عن المتفجرات، والتي تشمل النفايات الإشعاعية، وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والأمان، وفقا للتعليمات الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولي ICAO.

الطاقة الذرية الشركة القابضة للمطارات النفايات الإشعاعية هيئة الطاقة الذرية

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