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بالصور.. تزيين صالات السفر والوصول بالمطار استعدادا لاستقبال شهر رمضان

02:48 م الأحد 04 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

زينت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالات السفر والوصول بمختلف مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي بالزينة الرمضانية والفوانيس، ابتهاجًا واحتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوي الفوانيس في صالات السفر والوصول، كما قامت بعض الكافتيريات بوضع الفوانيس والزينة الرمضانية، وذلك حرصا من سلطات مطار القاهرة على عادتها المستمرة منذ سنوات في استقبال شهر رمضان، بتزيين صالات السفر والوصول بجميع مباني الركاب بالفوانيس والزينة في مظهر اعتاد عليه المسافرين في كل عام.

وكثفت سلطات مطار القاهرة، جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع زيادة الحركة الجوية وعودة الرحلات بشكل تدريجي، وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى أعمال الكشف الطبي بصفة دورية علي جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.​

صالات السفر ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي شهر رمضان فوانيس

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