وزير الإسكان يجتمع بمسئولي المكتب الاستشاري الأمريكي لوضع تصميمات أبراج العلمين الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مسؤولي المكتب الاستشاري الأمريكي العالمي، الذي يتولى حاليا أعمال الاستشارات الهندسية والتصميمات لعدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الإسكان: استنادا إلى تجربة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم السير على نفس الخطى والاحتذاء بتلك التجربة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم الاتفاق على الأعمال الاستشارية والتصميمية مع المكتب الاستشاري العالمي الذي قام بتصميم أبراج العاصمة، لوضع التصميمات لأبراج العلمين الجديدة المقرر إقامتها في المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الوزير: تعد تلك الأبراج الجديدة بمثابة مركز ثقل ومتنفس ترفيهي للمنطقة الجنوبية بالمدينة، حيث سيتم إنشاء الأبراج بمنطقة تُشرف على بحيرات مائية، وهو ما يعطي قيمة وميزة تنافسية للعمق الداخلي للمدينة، وبهذا تصبح مدينة العلمين الجديدة مدينة ذات طابع سياحي مميز، لا يقتصر على الموارد الطبيعية القائمة والمتمثلة في الساحل فحسب، بل قائم على رؤية تنموية شاملة ومتكاملة.

وخلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة أن يكون تصميم وتنفيذ أبراج العلمين الجديدة، بالمنطقة الجنوبية للمدينة، على أعلى مستوى، وأن تكون هذه الأبراج علامة مميزة بالمدينة، خاصة أن الشركة التي تتولى التنفيذ هي الشركة الصينية المنفذة لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الجزار إلى أنه تمت زيارة عدد من المشروعات المثيلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لدراسة ومناقشة أسلوب الإدارة والتعرف على المشاكل والأسلوب الأمثل للتعامل مع التحديات، وكذلك كيفية التعامل مع المستأجرين للمبنى، والمستفيدين به، وأساليب التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات لمثل هذا النوع من المشروعات.​