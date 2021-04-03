احتفالا بموكب المومياوات الملكية.. وجوه الأجداد تزين برج القاهرة "صورة"

كتب- محمد نصار:

أضاء برج القاهرة مساء اليوم بصور ملوك وملكات مصر العظام احتفالا بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.

ونشرت صفحة برج القاهرة على موقع فيسبوك، صورة للبرج تزينه إضاءة كبيرة لوجوه ملوك وملكات مصر العظام.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.