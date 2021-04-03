احتفالا بموكب المومياوات الملكية.. وجوه الأجداد تزين برج القاهرة "صورة"
كتب- محمد نصار:
أضاء برج القاهرة مساء اليوم بصور ملوك وملكات مصر العظام احتفالا بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.
ونشرت صفحة برج القاهرة على موقع فيسبوك، صورة للبرج تزينه إضاءة كبيرة لوجوه ملوك وملكات مصر العظام.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.
ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
203546
عدد المصابين
-
155448
عدد المتعافين
-
12084
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان