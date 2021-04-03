رحلة اليوم هي السابعة.. تعرف على تاريخ نقل المومياوات الملكية وصولًا لمتحف الحضارة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن المومياوات الملكية خاضت الكثير من الرحلات آخرها نقلهم اليوم إلى متحف الحضارة المصرية.

وأضاف العناني، خلال افتتاح متحف الحضارة، اليوم: 22 مومياء لملوك وملكات مصر يقودهم الملك سقنن رع، بالرحلة الأخيرة وتم تجهيزهم بطريقة علمية مختلفة للحفاظ عليهم".

وتابع: الملوك تم دفنها في مقابرها، ولكن في عصور الضعف تم تجميعها ودفنها في خبيئتين غرب الأقصر، ومن ثم حينما تم اكتشاف الخبيئتين تم نقل المومياوات إلى بولاق، ثم إلى قصر في الجيزة، ثم متحف التحرير عام 1902، ومن ثم ضريح سعد زغلول، ثم إلى متحف التحرير من جديد، وأخيرا نقلهم إلى متحف الحضارة اليوم.