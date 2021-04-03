العناني يبحث مع أمين منظمة السياحة العالمية استئناف حركة القطاع والسياحة الريفية

كتب- يوسف عفيفي:

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع بزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سبل است​ئناف حركة السياحة حول العالم، ووضع السياحة العالمية والتوقعات المستقبلية لها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والذي جاء في زيارة إلى مصر على رأس وفد من المنظمة تلبية للدعوة التي وجهها له الوزير للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت 3 أبريل الجاري.

حضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمستشار عبدالمحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة، وميرهان عبدالفتاح أخصائي مشروعات إدارة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

وتناول اللقاء، مناقشة بعض المبادرات الخاصة بتشجيع السياحة الريفية بما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الفريد لهذه المجتمعات وتحقيق سياحة أكثر استدامة وشمولية ومرونة، حيث تحدث وزير السياحة والآثار عن مشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقته الدولة المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه، سلم الأمين العام للمنظمة، الدكتور خالد العناني نماذج من المطويات التي تم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة وتم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بتبني توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.

وفي سياق متصل، زار زوراب بولوليكاشفيلي والوفد المرافق له أمس، منطقة أهرامات الجيزة، رافقه خلالها المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمستشار عبدالمحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، والذي رافقهم بالشرح بالمنطقة الأثرية واصطحابه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبوالهول.

وأبدى الأمين العام للمنظمة إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم ولاسيما بطريقة بناء الهرم، وبضخامة تمثال أبوالهول وطريقة نحته، معرباً عن حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر.

كما قام الأمين العام للمنظمة بالتقاط الصور التذكارية من أمام تمثال أبوالهول، وحرص على التوجه إلى المطعم السياحي الموجود بمنطقة البانوراما الثانية، حيث أعرب عن إعجابه بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفه بـ "الخلاب وأنه أفضل موقع مطعم في العالم".

جدير بالذكر، أن زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وصل مساء أمس الأول مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها له الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت 3 أبريل الجاري.​