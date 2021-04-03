غدا.. وفد حقوق الانسان بمجلس النواب يتفقد قري حياة كريمة بمحافظة سوهاج
كتب- نشأت علي:
يتوجه وفد من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى محافظة سوهاج لعقد سلسة إجتماعات وجوالات تفقدية لعدد من المراكز التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة.
ويلتقي الوفد البرلماني صباح الأحد، باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لعمل عرض تقديمي لإبعاد المبادرة ومراحل تنفيذها.
الجدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن 7 مراكز بإجمالي 68 قرية بسوهاج ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتوفر المبادرة كافة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق وقطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.
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