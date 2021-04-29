"خطر جدًا من غير خوذة".. تفاصيل لقاء السيسي بأسرة مصرية تستقل دراجة بخارية (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره.

وهنأهم الرئيس السيسي، بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان، حرصًا على سلامتهم.

وسألهم الرئيس: "رايحين فين؟". ليرد عليه أحدهما "دي أختي ورايحين بيها عند أختها"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "ومين البنت دي؟". ليرد عليه المواطن "ده ابني". فيرد عليه الرئيس "حرام عليك ده كده خطر جدًا ولا في خوذة ولا حاجة". فقال له المواطن: "أنا ماشي براحتي واحدة واحدة".

وسأل الرئيس المواطن مرة أخرى: "ساكن فين وبتشتغل إيه؟" ليرد عليه المواطن: "ساكن في الكيلو أربعة ونص.. وبشتغل دليفري" ليسأله الرئيس: "أنت بتكسب كام في اليوم؟". ليرد عليه المواطن: "الساعة بعشرة جنيه ونص الخدمة يا فندم". فقال له الرئيس: "يعني إزاي؟". ليرد عليه المواطن: "يعني لو المشوار بعشرة جنيه أخد عليه خمسة جنيه والمحل خمسة".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم.

وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي، مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري، لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة، لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.