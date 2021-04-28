رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنىء الشعب المصري بأعياد شم النسيم

10:16 م الأربعاء 28 أبريل 2021
رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنىء الشعب المصري بأعياد شم النسيم

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب - مينا غالي:

رحب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، والمشاركين فى الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس، مساء الخميس.

وبعث جبر خلال الجلسة الحوارية التى تعقد تحت عنوان "وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة"، برقية تهنئة للشعب المصري بمناسبة أعياد الأقباط، وشم النسيم وعيد العمال.

وقال جبر فى بداية الجلسة، إن وزيرة التضامن لديها معظم الملفات الهامة وهو الجانب الهام جدا فى حياة الأسر المصرية.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة التضامن الاجتماعى أعياد شم النسيم

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