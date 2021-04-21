حدث في 8 ساعات| الإفراج عن 1686 سجينًا والصحة تكشف عدد حالات كورونا في سوهاج

كتب - أحمد مسعد :

شهدت مصر، الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي، واحتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: