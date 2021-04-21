حدث في 8 ساعات| الإفراج عن 1686 سجينًا والصحة تكشف عدد حالات كورونا في سوهاج

07:24 م الأربعاء 21 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| الإفراج عن 1686 سجينًا والصحة تكشف عدد حالات كورونا في سوهاج

الرئيس السيسي

كتب - أحمد مسعد :

شهدت مصر، الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي، واحتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي البنك الأوروبي الإفراج عن السجناء وزارة الصحة القوات المسلحة محمد فريد اللقاح الصيني مصطفي مدبولي

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