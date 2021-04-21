حدث في 8 ساعات| الإفراج عن 1686 سجينًا والصحة تكشف عدد حالات كورونا في سوهاج
كتب - أحمد مسعد :
شهدت مصر، الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي، واحتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خطوط المياه بمنشأة القناطر
الأخبار المتعلقة
-
الصحة تناشد المواطنين تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي
-
المفتي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات
-
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي
-
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي (إعصار62)
-
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان
-
منحنى الوباء.. الصحة: سوهاج تسجل 450 حالة أسبوعيا في الموجة الثالثة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218041
عدد المصابين
-
164368
عدد المتعافين
-
12820
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان