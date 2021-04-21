درجات الحرارة غداً.. الأرصاد تعلن طقس الخميس 22 أبريل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال فترات الليل يكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد، كما تكون الظواهر الجوية عبارة عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30% تقريبا.
وتابعت الهيئة: يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد".
وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة 29- 15، السواحل الشمالية 23- 16، وجنوب سيناء 34- 23، شمال الصعيد 35- 22، جنوب الصعيد 42- 29، فيما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة لـ65%، والسواحل الشمالية 75%، والمناطق الجنوبية لـ30%.
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