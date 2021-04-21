لأول مرة.. الصحة تكشف عدد حالات كورونا في سوهاج منذ بداية الجائحة

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج منذ بداية الجائحة فبراير من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة المؤكدة في المحافظة منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغت حوالي 7 آلاف حالة من إجمالي عدد سكان المحافظة والذي يبلغ أكثر من 5 ملايين مواطن.

وأوضحت أنه وفقًا للمنحنى الوبائي بمحافظة سوهاج فقد تلاحظ أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بالمحافظة أقل شدة من الموجة الأولى في معدل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن معدل الإصابات وصل في الأسبوع الواحد خلال الموجة الأولى 600 إصابة، بينما الموجة الثانية 200 إصابة في الأسبوع الواحد، مع ملاحظة زيادة بسيطة لكن مستمرة في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة بمعدل 400 إلى 450 حالة في الأسبوع الواحد بالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس.