حدث في 8 ساعات| خريطة الطرق المغلقة غدًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمه تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق في شرق القاهرة، وتوقعات طقس السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: