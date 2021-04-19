أبو شقة: نؤسس لدولة عصرية حديثة ومنظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف

04:44 م الإثنين 19 أبريل 2021
أبو شقة: نؤسس لدولة عصرية حديثة ومنظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف

المستشار بهاء الدين أبوشقة

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفضه قانون التعليم المعروض على مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن الرفض ليس للفكرة؛ ولكن الهدف الأساسي أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم، المدرسة والمعلم والطالب؛ لأن التعليم أساس بناء الدول.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المسألة في التعليم تقوم على أهداف، أهمها أننا نقوم ونؤسس لدولة عصرية حديثة، وحديث الرئيس السيسي في توجهه نحو بناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي، وهو كيف نبني الإنسان المصري؛ لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لا بد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون؛ الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصرًا على الثانوية العامة فقط أو أننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو ورقي أو إلكتروني وإنما أبعد من ذلك؛ وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.

وتابع أبو شقة بأن منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير؛ لتحقيق الهدف، وحتى نكون أمام تشريع شامل مانع جامع يواجه كل المشكلات القائمة فلا بد من دراسته دراسة متأنية، فليست المشكلة في الامتحان، المشكلة في ما ما يسبق إعداد الطالب والمنظومة التعليمية ليست في مسألة الامتحانات، فقبل ذلك توجد المدرسة والمدرس، هل يتصور أن اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب؟!

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على أن الرفض ليس للفكرة وليس إنكارًا لعمل عظيم بالنسبة إلى وزير التعليم، فعندما أشرع في إنشاء قانون أو تعديل يكون أمامي فكر إمكانية تنفيذ هذا المشروع، وإذا كانت هناك احتمالية أن نكون أمام عقبات، فلا بد أن نتدارك ابتداء هذا الأمر.

بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ التعليم طارق شوقي وزارة التربية والتعليم

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يطلع على آخر مستجدات تطوير مكاتب التأمينات الاجتماعية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تحسبًا لموجة كورونا الثالثة.. رئيس الوزراء يوجّه بتوفير 3 ملايين لتر أكسجين طبي مسال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا