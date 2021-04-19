أبو شقة: نؤسس لدولة عصرية حديثة ومنظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفضه قانون التعليم المعروض على مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن الرفض ليس للفكرة؛ ولكن الهدف الأساسي أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم، المدرسة والمعلم والطالب؛ لأن التعليم أساس بناء الدول.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المسألة في التعليم تقوم على أهداف، أهمها أننا نقوم ونؤسس لدولة عصرية حديثة، وحديث الرئيس السيسي في توجهه نحو بناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي، وهو كيف نبني الإنسان المصري؛ لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لا بد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون؛ الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصرًا على الثانوية العامة فقط أو أننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو ورقي أو إلكتروني وإنما أبعد من ذلك؛ وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.

وتابع أبو شقة بأن منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير؛ لتحقيق الهدف، وحتى نكون أمام تشريع شامل مانع جامع يواجه كل المشكلات القائمة فلا بد من دراسته دراسة متأنية، فليست المشكلة في الامتحان، المشكلة في ما ما يسبق إعداد الطالب والمنظومة التعليمية ليست في مسألة الامتحانات، فقبل ذلك توجد المدرسة والمدرس، هل يتصور أن اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب؟!

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على أن الرفض ليس للفكرة وليس إنكارًا لعمل عظيم بالنسبة إلى وزير التعليم، فعندما أشرع في إنشاء قانون أو تعديل يكون أمامي فكر إمكانية تنفيذ هذا المشروع، وإذا كانت هناك احتمالية أن نكون أمام عقبات، فلا بد أن نتدارك ابتداء هذا الأمر.