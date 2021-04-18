سوق على القضبان.. كامل الوزير: اللي شغالين في السكة الحديد عيّنة من الشعب مش كلهم ملايكة

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تفاصيل تطوير الطريق الدائري، وقال، خلال تصريحات تلفزيونية، له، إن الطريق الدائري من أهم الطرق في مصر بطول 106 كم.

وأضاف وزير النقل: الطريق فيه كثافة مرورية عالية في مسافة 12 كم من المريوطية حتى الأوتوستراد في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتابع وزير النقل: 213 ألف مركبة تستخدم الطريق في اليوم الواحد، ويربط 3 محافظات ببعضهم وبباقي محافظات مصر.

وأوضح كامل الوزير، أنه يجري توسعة الطريق ليكون 7 حارات في كل اتجاه عدا كوبري المنيب 8 حارات لاستيعاب الكثافات المرةرية، وبالنسبة لكوبري الأوتوستراد والمرج يجري توسعتهما ليصبحا 9 حارات في كل اتجاه.

ولفت إلى أنه في 30 يونيو ستنتهي كل المناطق التي يجري العمل فيها لتبدأ أعمال الإنارة وغيرها في شهرين، وفي نهاية شهر أغسطس سيتم الانتهاء من كل شيء متعلق بالطريق.

وتابع: بندفع المبالغ المالية اللازمة للتعويض للمحافظات والتي تتولى التعامل مع المواطنين، وتم رصد 4 مليارات جنيه للتعويضات صرفنا منهم حتى الآن مليار و573 مليون جنيه.

وواصل كامل الوزير: علشان الأرقام بتختلط إحنا تقريبا عندنا لحد النهاردة 800 بيت متعارضة مع المرحلة الأولى وهنوصل لـ 1800 بيت في المرحلة الثانية وهي إنشاء طريق خدمة على الأقل 10 متر.

واستطرد: منطقة الخصوص ومصر القديمة كثافة سكانية رهيبة، والكلام ده لازم يتعمل ليه طرق خدمة علشان نخدمهم ونقدر ندخل عربية مطافي أو إسعاف أو غيرها، الشوارع دي لا يمكن حد يقدر يدخلها دلوقتي، مينفعش الناس تخرج من بيتها على الطريق الدائري مباشرة.

وقال إن وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط، ولكنها مسؤولة عن 15 هيئة أخرى تمس حياة المواطنين، متابعا: لا نريد التهويل في أعداد المصابين والحوادث.

وحول حادث قطار منيا القمح في الشرقية، قال: كلمت محافظ الشرقية وقولت ليه الخبر اللي نازل على موقع المحافظة غلط بشأن حادث قطار منيا القمح ومفيش عربات انقلبت.

وتابع: ليه المحافظة بتطلع بسرعة انقلاب 2 عربة، محصلش الكلام ده، البوجي لو السكة مش متربطة كويس أو السواق مشي بسرعة أكتر من 8 كم في الساعة، مشر 10 أو 20 بردوا سرعة بطيئة لكنها أكبر من الـ 8 اللي متحددة، لازم وقتها يخرج البوجي "الشاسيه" عن القضيب.

وتساءل وزير النقل: مين مصلحته يهول في الأمور كده؟، موضحا أنه جرى الحديث عن ٣٢ وفاة في حادث قطاري سوهاج في حين أن الوفيات 19 فقط.

وواصل: مش عايزين ندخل في شغل نيابة ولا نهول المواضيع، هل نريد نقل الخبر صحيح أم نريد إثارة الناس؟، محصلش إن عربات انقلبت في قطار الشرقية.

وبشأن حادث أتوبيس أسيوط، قال: من غير ما تتأكد صح يا أستاذ أحمد (أحمد موسى)، بدأت تتكلم وتردد الكلام اللي طلع.

ويرد أحمد موسى: بيان النيابة العامة كان قدامي، ليرد كامل الوزير: أتحدى أي واحد يقول إن سائق الأتوبيس مشي في الاتجاه المعاكس 9 كم، أنا جاهز نشوف الطريق ده.. وزارة النقل خدته من وزارة الاستثمار كان فردة واحدة، ولما توليت وزارة النقل، كلفني الرئيس بعمل ازدواج.

وأضاف: عملنا خطة لازدواج الطريق ورفع كفائته، الطريق الأصلي القادم من أسيوط للقاهرة، والجديد اتعمل بالكامل، الأتوبيس كان جاي من أسيوط في اتجاه سوهاج، وعدى من الدوران المؤقت، لما يطلع من الكافتيريا طبيعي يدخل يمين ويلف، لكنه دخل شمال ومشي 9 كم في الاتجاه المعاكس.

وأكد: الركاب اللي نجوا من الحادث قالوا للسواق امشي في الطريق السليم، والطريق اللي عليه إصلاحات قدام شوية في الاتجاه اللي كان السواق ماشي عليه مش الطريق الجديد اللي كان مفروض يمشي عليه.

وقال وزير النقل: والعربية النقل كانت محملة بأسمنت وليس مواد بترولية كما أشيع، والله ما حالة الطريق هي السبب.

ووجه رسالة للمواطنين قائلا: لو سمحتم ساعدونا.. مش بقول إن كل اللي في وزارة النقل ملايكة ما هما عينة من الشعب المصري بس هما دول رغم إن عندهم مشاكل بنصلحها دلوقتي وعاهدوني وعاهدوا الرئيس يتطهروا من جواهم، كان فيه ناس بتشرب مخدرات بس قلت أوي، والمهملين قلوا جدا، إحنا بنطول بالنا وبنعلمهم.

وقال: عايز من أهالينا بردوا يساعدونا، التوك التوك ده دخل ازاي على السكة، في مزلقان في نهاية محطة فاقوس، دخل التوك توك، إيه الاستهتار ده وليه كده.

وأوضح كامل الوزير: التوك توك في حوزة الشرطة دلوقتي، وفيه عربية نقل خرسانة السواق رجع وقف على السكة الحديد وقعد على القهوة اللي قصاده، طيب ليه كده، القطر هيعمل إيه ما هييجي يخبطك، لكن السواق شافه من بعيد وتوقف، تخيل بقى لو القطر خبط العربية مش هي بس اللي هتدمر.

وصرح وزير النقل بأنه يوجد سوق يتم إقامته على قضبان السكة الحديد في شبين القناطر، مؤكدا: عندنا في منطقة شبين القناطر، كل يوم أحد بيتعمل سوق على القضبان، وكلمت المحافظ ونواب القليوبية ولجنة النقل في البرلمان علشان يحلوا الموضوع، الناس قاعدة فوق القضيب.