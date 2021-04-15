مصدر بأسرته يكشف.. تعرف على مكان دفن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

12:11 م الخميس 15 أبريل 2021
مصدر بأسرته يكشف.. تعرف على مكان دفن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد

كتب- مينا غالي:

قال مصدر بأسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق،إنه تقرر دفن الكاتب الكبير بالقاهرة

وأضاف المصدر، في تصريحات له، أن الأسرة لم تحدد بعد حتى الآن موعد ومكان جنازة الكاتب مكرم محمد أحمد.

وتنطلق جنازة الراحل مكرم محمد أحمد من مستشفى وادي النيل عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتوفى منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما.​

مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى للإعلام وفاة

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