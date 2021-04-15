الدفع بـ 33 سيارة إسعاف.. بيان من الصحة بشأن حادث قطار الشرقية

12:44 ص الخميس 15 أبريل 2021
الدفع بـ 33 سيارة إسعاف.. بيان من الصحة بشأن حادث قطار الشرقية

سيارات اسعاف صورة ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة ١٥ مواطناً فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لافتاً إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفى لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وكشف مجاهد عن خروج ٦ من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة "كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حادث قطار الشرقية وزارة الصحة مستشفي منيا القمح المركزي هالة زايد
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