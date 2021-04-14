الري تكشف تفاصيل وفاة عامل أثناء إحلال كوبري بكفر الشيخ

09:42 م الأربعاء 14 أبريل 2021
الري تكشف تفاصيل وفاة عامل أثناء إحلال كوبري بكفر الشيخ

أثناء إحلال كوبري بكفر الشيخ

كتب - أحمد مسعد :

أعلن المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، وفاة أحد العمال أثناء تنفيذ عمليه إحلال وتجديد كوبرى الهوكس الواقع بالكيلو 500 على مصرف نمرة 11 بمحافظة كفر الشيخ بمعرفة أحد المقاولين.

وأضح غانم في بيان له، الأربعاء، أنه أثناء قيام المقاول بإزالة الكوبري القديم وقيام الحفار بتكسير الباكيه الوسطى منه، سقطت كتلة خرسانية من البلاطة الوسطى، وسقط معها أحد العمال مما تسبب في وفاته، وقامت الأجهزة المعنية بانتشال الجثمان.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري متواجدة بالموقع حالياً للتعامل مع الموقف.

وتقدمت وزارة الموارد المائية والري، بخالص العزاء لأهالي الفقيد، داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.

إحلال كوبري كفر الشيخ وزارة الموارد المائية والري وفاة عامل

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