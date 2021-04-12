نقيب الصحفيين: حريصون على أن نكون عضوًا في الاتحاد الدولي للصحفيين

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مصر لم تكن عضوًا بالاتحاد الدولي للصحفيين، بحجة أن إسرائيل عضو بالاتحاد، مؤكدًا أنه قدّم اقتراحًا باعتبار أننا النقابة الأقدم في أفريقيا والعالم العربي، وأن تحصل النقابة على عضوية الاتحاد، خاصة وأن الاتحاد جمّد عضوية إسرائيل نتيجة الممارسات ضد أشقائنا الفلسطينيين، وأعضاء النقابة البالغ عددهم نحو 10 آلاف، يعطونا أكبر تمثيل في المؤتمر العام، لذا يصبح ضروري أن نكون عضوًا بأكبر تمثيل دولي الصحافة في العالم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة نجحت لأول مرة في إنهاء أزمة الزملاء مع نادي الزمالك، ماعدا صحيفة واحدة، وبعد حل مجلس إدارة النادي، جميع أوضاع الصحفيين تم حلها، عدا 90 زميلًا لم يسددوا الاشتراك، بجهود من عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحغيظ.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس النقابة، اليوم، لتشكيل هيئة المكتب واللجان، بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي، والتي انعقدت يوم 2 أبريل، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

ووجّه رشوان التحية لاثنين من أعضاء المجلس السابق لم يحالفهم الحظ بالانتخابات، وهما جمال عبدالرحيم وعمرو بدر، ووجه التحية لزملاء جدد بالمجلس وهم إبراهيم أبوكيلة ودعاء النجار.