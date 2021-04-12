كورونا في 24 ساعة| آخر تطورات الفيروس و5 نصائح لتجنب الإصابة فى رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159499 حالة حتى اليوم.

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الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

عمرو أديب: أعداد المسجلين على موقع لقاح كورونا بالصعيد قليلة

وزيرة الصحة تتفقد عزل مصابي كورونا بمستشفى قفط في قنا

وزيرة الصحة: لدينا مخزون استراتيجي من الأكسجين بجميع مستشفيات الجمهورية

بيان رسمي.. ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا في شمال سيناء

السعودية:عمرة واحدة فقط في رمضان لـ"المحصنين" من كورونا

إليك ما يجب أن تأكله قبل وبعد الحصول على لقاح كورونا

الصحة توجه 5 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بكورونا في رمضان

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كورونا اليوم: هل جلطات الدم الناتجة عن اللقاح تحدث صدفة؟.. وهذه الفئة أكثر تعرضا لمضاعفات للفيروس

وزيرة الصحة: استقرار معدلات الإصابة بكورونا في قنا

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

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جونز هوبكنز: 135 مليونا و490 ألفا و941 إجمالي إصابات كورونا حول العالم

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السعودية تسمح بإقامة صلاة التراويح في المساجد لمدة 30 دقيقة

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تركيا تسجل 237 وفاة بكورونا وأكثر من 50 ألف إصابة

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وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بتعقيد جائحة كورونا