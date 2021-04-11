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الرئيس التونسي لـ شيخ الأزهر: نحتاج للعمل معا لحماية الشباب العربي من الأفكار المتطرفة

04:43 م الأحد 11 أبريل 2021
الرئيس التونسي لـ شيخ الأزهر: نحتاج للعمل معا لحماية الشباب العربي من الأفكار المتطرفة

جانب من اللقاء

كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، الرئيس التونسي قيس سعَيّد، بمقر المشيخة، للتباحث حول أبرز قضايا العالم العربي والإسلامي، وأوجه التعاون في المجالات العلمية والثقافية.

وأعرب الرئيس التونسي عن سعادته بزيارة الأزهر الشريف ولقاء الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن لقاءه بالدكتور أحمد الطيب لحظة تاريخية وامتداد للعلاقات العريقة بين تونس والأزهر.

وأكد حرص تونس على توطيد العلاقات العلمية والثقافية مع الأزهر، والترحيب بما اقترحه فضيلة الإمام الأكبر من تشكيل لجنة علمية مشتركة لخدمة العلوم والثقافة الإسلامية، وتحقيق التبادل العلمي النافع بين تونس والأزهر.

وأوضح أن الشعب التونسي يذكر ما قام به ابن خلدون والشيخ الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، والشاعر بيرم التونسي في رحلتهم العلمية إلى مصر، وقال: «أود أن أقول وأنا في مصر العروبة وقاهرة المعز ومشيخة الأزهر أننا بحاجة إلى العمل معا من أجل حماية الشباب العربي من الأفكار التي تسربت إلى مجتمعاتنا وهي غريبة عنا ودخيلة علينا، تلك الأفكار التي تستغلها الجماعات المتطرفة في تضليل الشباب»، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأزهر لنشر السلام وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام.

الدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف الرئيس التونسي قيس سعيد

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