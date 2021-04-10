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"هيكل" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

04:50 م السبت 10 أبريل 2021
"هيكل" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

أسامة هيكل

كتب- مينا غالي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء نص البرقية كالتالي:

يشرفنى أن أتقدم لفخامتكم وللشعب المصري العظيم بأسمى آيات التهانى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

متمنيا لفخامتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الشجاعة والحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

أسامة هيكل الرئيس عبد الفتاح السيسى شهر رمضان برقية تهنئة

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