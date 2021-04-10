أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

محافظ القاهرة يفتتح أعمال مبادرة" طلباتك أوامر" بحي السيدة زينب

01:08 م السبت 10 أبريل 2021
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة

كتب- أحمد مسعد :

تصوير- محمود بكار:

وصل منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصحبته نائبة المحافظ وعدد من قيادات المحافظة، لافتتاح فعليات مبادرة "طلباتك أوامر" لتطوير العشوائيات.

وبدأت الفعاليات بتلاوة القرآن الكريم، أعقبها التنورة والكروال الشعبي، حيث بدأ محافظ القاهرة التجول بالحي والاستماع لطلبات الأهالي.

الجدير بالذكر أن تنظيم هذه المبادرة تحت رعاية مجلس الوزراء.​

خالد عبد العال حي السيدة زينب مبادرة طلباتك أوامر تطوير العشوائيات

الخبر التالى:

وزير الري: التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرأنا التاريخ.. الرئيس التونسي: موقف مصر هو موقفنا ولن نقبل المساس بأمنها المائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا