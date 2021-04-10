محافظ القاهرة يفتتح أعمال مبادرة" طلباتك أوامر" بحي السيدة زينب
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كتب- أحمد مسعد :
تصوير- محمود بكار:
وصل منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصحبته نائبة المحافظ وعدد من قيادات المحافظة، لافتتاح فعليات مبادرة "طلباتك أوامر" لتطوير العشوائيات.
وبدأت الفعاليات بتلاوة القرآن الكريم، أعقبها التنورة والكروال الشعبي، حيث بدأ محافظ القاهرة التجول بالحي والاستماع لطلبات الأهالي.
الجدير بالذكر أن تنظيم هذه المبادرة تحت رعاية مجلس الوزراء.
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