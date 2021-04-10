شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد في شرايين المخ

كتب- مينا غالى:

كشف الإعلامي شريف عامر، عن تعرض والدته للإصابة بانسداد في شرايين المخ، وذلك بعدما تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بهذه الوعكة الصحية.

وقال عامر عبر صفحته على موقع تويتر: "عائد من المستشفى فوجدت عاصفة.. شكرًا لاهتمام ربما لا أٍتحقه.. والدتي تعاني من ظرف طبي حرج، ولا أعرف كيف تم تفسير ما كتبت؟ عمومًا لزم التوضيح".

وأضاف شريف عامر: "عاتب على الزملاء.. هل يمكن لمصاب بانسداد في شرايين المخ أن يكتب بنفسه عن نفسه أي شئ؟!".

وتابع: "سأكرر ما كتبت من قبل أنني مبتعد حتى تزول الغمة بإذن الله، وشاكر لكل المشاعر الطيبة".