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أمين "الشيوخ": لم نتلقَّ أي اعتراضات من النواب خلال انتخابات اللجان

04:42 م الإثنين 08 مارس 2021
أمين "الشيوخ": لم نتلقَّ أي اعتراضات من النواب خلال انتخابات اللجان

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه تمت الاستجابة للرغبات الأولى لكل أعضاء مجلس الشيوخ في عضوية اللجان.

وأضاف عتمان، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن أمانة المجلس لم تتلقَّ أي اعتراضات من النواب على قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أن انتخابات اللجان النوعية سارت في جو من الشفافية والنزاهة.

وكشف أمين عام مجلس الشيوخ عن أنه لم تتم إحالة أي مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ حتى الآن، متوقعًا أن يرفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية، وإعلان نتيجة انتخابات هيئة المكتب، لمدة أسبوعين، على أن يعاود المجلس الانعقاد في ٢١ مارس الجاري.

مجلس الشيوخ انتخابات اللجان

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