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قافلة الأزهر الشريف الدعوية تعقد حلقات نقاشية برأس سدر

02:17 م الإثنين 29 مارس 2021
قافلة الأزهر الشريف الدعوية تعقد حلقات نقاشية برأس سدر

الدكتور أحمد الطيب

كتب- مصراوي:

عقدت قافلة الأزهر الدعوية، حلقة نقاشية مع أهالي مدينة رأس سدر حول الاستعدادات لشهر رمضان الكريم والتسامح بين الناس، وقضايا المرأة في المجتمع.

وأجاب الوعاظ والواعظات خلال الحلقة على العديد من الأسئلة المتنوعة الخاصة بالصلاة والصيام وحقوق المرأة وأهمية التسامح بين الناس خاصًا عند الإقبال على شهر رمضان، وضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عفا عن أهل مكة يوم الفتح رغم ما ناله من أذى عظيم.

ورحب رئيس مدينة رأس سدر، إبراهيم حمادة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بقافلة الأزهر الشريف، موضحا أن الأزهر الشريف يعد منارة للعلم على مر العصور، ووجه الشكر إلى الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد سعد موسي مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.

وتأتي القافلة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار الوعاظ في مختلف المدن والمحافظات، ضمن خطة الأزهر الشريف للتوعية الشاملة والتواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع من خلال الانتشار في مدن وقرى محافظات الجمهورية، بهدف طرح قضايا تلامس واقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية التي تواجههم.

يذكر أن قافلة الأزهر الشريف تتضمن عددا من الوعاظ والواعظات، لتجوب كافة مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لكل مدينة، على مدار أسبوع، لنشر الوعي الديني.

ومن جانبه، وجه الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور سعيد عامر الشكر لمحافظ جنوب سيناء خالد فودة على حسن رعايته للقافلة، مثمنا الجهود التي بُذلت في هذا الصدد.

أحمد الطيب شيخ الأزهر مدينة رأس سدر قافلة الأزهر الدعوية حلقات نقاشية

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