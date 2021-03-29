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مياه الجيزة: قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين لمدة 8 ساعات

11:48 ص الإثنين 29 مارس 2021
مياه الجيزة: قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين لمدة 8 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق (مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها)، لمدة 8 ساعات من الساعة الـ8 مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 30/3/2021، وحتى الساعة الـ4 فَجر بعد غدٍ الأربعاء الموافق 31/3/2021، وذلك نظراً لأعمال الصيانة بمحطة مياه البدرشين.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مدينة البدرشين شركة مياه الشرب الجيزة

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