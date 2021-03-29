أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة يناقشان الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالقاهرة

11:40 ص الإثنين 29 مارس 2021
وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة يناقشان الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالقاهرة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، والموضوعات المتعلقة بتكاليف تشغيل المنظومة وسبل حل مشكلة الفجوة التمويلية، لسرعة البدء في تنفيذ المنظومة تبعا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وعرضت وزيرة البيئة آخر مستجدات العمل في البنية التحتية للمناطق الأربع لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، وما تم الانتهاء الفعلي منه والأعمال المتبقية في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم تسليم 3 محطات وسيطة متحركة بمنطقة مدينة نصر و4 بعين شمس، كما تم تسليم محطة ثابتة بمنشأة ناصر ومحطة أخرى بالحلبي، بالإضافة إلى موقف محطات المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومنها محطة المظلات التي سيتم بدء العمل في إنشائها، وتسليم المعدات الخاصة بالمحطة المتحركة بالفسطاط، ليكون تم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة القاهرة في هذه المرحلة.

وناقش الجانبان تكاليف التشغيل المتوقعة لمنظومة القاهرة على مدار خمس سنوات والفجوة التمويلية لتحديد المتطلبات المالية لتشغيل المنظومة، وتحديد آليات سد تلك الفجوة، خاصة في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء كافة التعاقدات والبدء الفعلي للمنظومة من 1 يوليو القادم، ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المنطقتين الشرقية والغربية ستتولى إدارة المنظومة بهما شركتين من القطاع الخاص، بينما تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة إدارة المنظومة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وفيما يخص الرقابة على إدارة المنظومة تم اقتراح أن تتولى شركة متخصصة عملية الرقابة لعدم تداخل المهام والمسئوليات، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة البيئة على وضع الضوابط والآليات المنظمة لعملية الرقابة ضمن المواصفات الفنية للعقد الخاص بتلك الشركة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن دور وزارة البيئة في المنظومة بجانب الإعداد والتخطيط للبنية التحتية وتكاليف التشغيل ومراجعة العقود، والتدخل في المشكلات التي قد تحدث نتيجة وجود أي خلل في عمل الفاعلين بالمنظومة.

وتم الاتفاق على تحديد مجموعة من الإجراءات للانتهاء من محطتي المظلات والفسطاط، وتكاليف التشغيل الخاصة بالشركتين والهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، وتحديد الأدوار والمسئوليات وآليات الرقابة لضمان استدامة المنظومة.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

الخبر التالى:

هبة العوضي تؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل كمال عامر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بحبس 8 متهمين في حادث تصادم قطاري سوهاج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا