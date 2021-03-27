لم يكملا شهرا.. شهود عيان: عروسان تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

كتب- محمد نصار:

كشف شهود عيان، من موقع حادث انهيار عقار جسر السويس، وجود عروسين حديثي الزواج تحت أنقاض العقار المنهار.

وقال شهود العيان، لمصراوي، إن الزوجين الجديدين لم يكملا شهرا واحدا من تاريخ إقامتهما بالعقار.

وأفادوا، بأنه حتى الآن لم يتم العثور عليهما وذلك لعدم وصول أعمال رفع الأنقاض إلى الطابق الخاص بهما.​

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