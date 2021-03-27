عقار جسر السويس.. مصدر يكشف حصيلة ضحايا الانهيار حتى الآن

"إخلاء وتشميع".. شاهد عقار جسر السويس "من الداخل" قبل الانهيار بـ20

كتب- محمد نصار:

صرح مصدر بمحافظة القاهرة، بأن حصيلة ضحايا انهيار عقاب جسر السويس المنهار حتى الآن وصلت لـ٥ وفيات و٢٨ مصابا.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه على الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل محافظة القاهرة رفع أنقاض العقار المنهار صباح اليوم للبحث عن مزيد من المواطنين.

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